Скопин занял второе место в Рязанской области по числу заболевших коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 14 октября в регионе зарегистрировано 9 тыс 170 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4781, Касимов – 217, Сасово – 206, Скопин – 252, Рыбное – 232, Михайлов – 94, Ряжск – 250, Спасск – 53, Шацк – 45, Клепики – 40, Кораблино – 59, Новомичуринск – 163.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 84;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 51;
Кадомский район – 7;
Касимовский район – 144;
Клепиковский район – 144;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 41;
Михайловский район – 134;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 54;
Путятинский район – 32
Рыбновский район – 161;
Ряжский район – 41;
Рязанский район – 414;
Сапожковский район – 17;
Сараевский район – 79;
Сасовский район – 57;
Скопинский район – 157;
Спасский район – 138;
Старожиловский район – 63;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 40;
Шацкий район – 60;
Шиловский район – 165.