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Новости РязаниОбщество

Скопин занял второе место в Рязанской области по числу заболевших коронавирусом

7info7

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 14 октября в регионе зарегистрировано 9 тыс 170 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4781, Касимов – 217, Сасово – 206, Скопин – 252, Рыбное – 232, Михайлов – 94, Ряжск – 250, Спасск – 53, Шацк – 45, Клепики – 40, Кораблино – 59, Новомичуринск – 163.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 84;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 51;

Кадомский район – 7;

Касимовский район – 144;

Клепиковский район – 144;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 41;

Михайловский район – 134;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 54;

Путятинский район – 32

Рыбновский район – 161;

Ряжский район – 41;

Рязанский район – 414;

Сапожковский район – 17;

Сараевский район – 79;

Сасовский район – 57;

Скопинский район – 157;

Спасский район – 138;

Старожиловский район – 63;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 40;

Шацкий район – 60;

Шиловский район – 165.

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