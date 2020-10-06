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«Самая скорая помощь» — в рязанской сети аптек действует круглосуточная справочная служба

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«Самая скорая помощь» — в рязанской сети аптек действует круглосуточная справочная служба. Опытные специалисты на связи 24 часа 7 дней в неделю. Позвонив по номеру 77-77-70, вы получите подробную консультацию и помощь при выборе нужного препарата. Сотрудники примут заказ, если нужного средства не окажется в наличии. Кроме того, в любой аптеке сети можно забрать заказы с сайтов здравсити.рф, аптека.ру.

В «Самой скорой помощи» впечатляющий выбор противовирусных препаратов. В наличии есть даже те лекарственные средства, которые трудно найти в других аптеках города, а также специальные приборы, спрос на которые вырос в период сложной эпидемиологической обстановки: пульсоксиметр (измеряет частоту пульса и процент насыщения крови кислородом), бесконтактные термометры, ингаляторы для домашнего использования. Все сотрудники строго соблюдают меры безопасности: носят маски и постоянно дезинфицируют руки. В аптеке установлены санитайзеры для посетителей, круглосуточно работает бактерицидный рециркулятор, который дезинфицирует воздух и убивает 99 % микробов, при этом устройство полностью безопасно и может быть использовано в присутствии людей.

В аптеке можно приобрести или заказать редкие на аптечном рынке БАДы, витаминные комплексы производства США и Германии, препараты по лечению онкологии, сердечно-сосудистой недостаточности, дыхательной системы. Обширный ассортимент также включает в себя товары для детей и уходовую косметику от мировых брендов. Благодаря регулярным акциям покупки будут выгодными, а цены в сравнении со среднерыночными предложениями приятно удивляют. Для жителей домов и сотрудников ГК «Зелёный сад» действует дополнительная система скидок.

Адреса аптек:

Окский проезд, 4, корп.1;

Режим работы: круглосуточно, без выходных 

Татарская, д. 69

Режим работы: с 9.00 до 21.00 , без выходных 

Скоро открытие по адресу: Васильевская, 5 (ЖК «Гранд Комфорт») 

Телефон круглосуточной справочной службы: 77-77-70.

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