С понедельника жители девяти улиц Рязани останутся без горячей воды

В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды. На этот раз об отключениях предупредили жителей девяти рязанских улиц.

Речь идёт о следующих адресах: улица МОГЭС, дом 11 (детсад №10), дом 14, дом 16, дом 28, дом 30; Первомайский проспект, дом 61 (школа №13), дом 27б, дом 31, дом 55, дом 58 корпус 1, дом 60 корпус 1, дом 61, дом 64, дом 64 корпус 1, дом 64 корпус 2, дом 64 корпус 3, дом 66 корпус 2, дом 68/2; 3-й переулок МОГЭС, дом 3; улица Весенняя, дом 5; улица Вокзальная, дом 7, дом 22, дом 26, дом 26а, дом 28, дом 38, дом 42, дом 89, дом 91, дом 97, дом 99, дом 101; улица Дзержинского, дом 11; площадь Димитрова, дом 2, дом 3, дом 3в; Московское шоссе, дом 18; Пожарный переулок, дом 1.

По эти адресам воду отключат в понедельник, 27 июля. Отключение продлится до 9 августа. Ознакомиться с полным графиком плановых отключений можно на сайте администрации.