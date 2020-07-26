С понедельника в Рязани без горячей воды останутся более 30 домов, детский сад и школа

В понедельник, 27 июля, в Рязани продолжатся плановые отключения горячей воды. На этот раз воду отключат в ряде жилых домов. Также в списке на отключение значатся детских сад №10 (МОГЭС, 11) и школа №13 (Первомайский проспект, 61).
Без воды останутся жители домов по следующим адресам:
- улица МОГЭС, 14, 16, 28, 30
- Первомайский проспект, 27Б, 31, 55, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 61, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 2, 68/2
- 3-й переулок МОГЭС, 3
- улица Весенняя, 5
- улица Вокзальная, 7, 22, 26, 26А, 28, 38, 42, 89, 91, 97, 99, 101
- улица Дзержинского, 11
- площадь Димитрова, 2, 3, 3В
- Московское шоссе, 18
- Пожарный переулок, 1.
Отключения продлятся до 9 августа, сообщает сайт администрации Рязани.
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