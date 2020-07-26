С понедельника в Рязани без горячей воды останутся более 30 домов, детский сад и школа

В понедельник, 27 июля, в Рязани продолжатся плановые отключения горячей воды. На этот раз воду отключат в ряде жилых домов. Также в списке на отключение значатся детских сад №10 (МОГЭС, 11) и школа №13 (Первомайский проспект, 61).

Без воды останутся жители домов по следующим адресам:

улица МОГЭС, 14, 16, 28, 30

Первомайский проспект, 27Б, 31, 55, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 61, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 2, 68/2

3-й переулок МОГЭС, 3

улица Весенняя, 5

улица Вокзальная, 7, 22, 26, 26А, 28, 38, 42, 89, 91, 97, 99, 101

улица Дзержинского, 11

площадь Димитрова, 2, 3, 3В

Московское шоссе, 18

Пожарный переулок, 1.

Отключения продлятся до 9 августа, сообщает сайт администрации Рязани.