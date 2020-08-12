С ЕГЭ в Рязанской области удалили четырёх человек

В этом году 4 человека нарушили порядок проведения ЕГЭ в Рязанской области. Нарушителей удалили с экзаменов, сообщила министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина на пресс-конференции, посвящённой результатам ЕГЭ в регионе.

Глава регионального Минобра рассказала, что четыре выпускника попытались воспользоваться шпаргалками или сотовыми телефонами.

– Результаты ЕГЭ этих рязанцев были аннулированы. Сдать ЕГЭ они смогут только на следующий год, – добавила Щетинкина.