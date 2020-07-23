Рязанское правительство поможет обманутым дольщикам

Правительство Рязанской области подписало соглашение с Фондом защиты прав дольщиков. В рамках соглашения помощь получат 180 рязанских обманутых дольщиков.

Речь идёт о рязанцах-дольщиках домов по следующим адресам: ул. Баженова, д.34, ул. Стройкова, д. 60/61, 62, 64, 66, 68/36, ул. 4-я Линия, д. 63, д. 65. Также помощь получат касимовские дольщики. Имеется в виду долгострой по адресу ул. 50 лет СССР.

По данным Фонда защиты прав дольщиков, в единый реестр проблемных объектов по Рязанской области включено 5 застройщиков с 11 объектами. Их совокупная площадь превышает 38 тыс. кв. м.

По словам Губернатора Рязанской области Николая Любимова, соглашение поможет полностью решить проблему обманутых дольщиков.

Будут восстановлены права более ста восьмидесяти семей, дома которых не были сданы застройщиками в срок. Для обеспечения софинансирования соглашения из областного бюджета будет выделено 45 миллионов рублей», – сказал глава региона.