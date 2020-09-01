Рязанское правительство подписало соглашение с РГУ имени С. А. Есенина

1 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с активистами Кораблинского района. На встрече затронули вопросы развития муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства Рязанской...
1 сентября правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве с РГУ имени С. А. Есенина. Подписи на документе поставил глава региона Николай Любимов и ректор вуза Андрей Минаев.
Любимов отметил, что региональное правительство заинтересовано в развитии РГУ. Работа ведётся по разным направлениями. Например, совместными усилиями университету удалось получить право обучать студентов по семи направлениями института культуры, который закрылся.
В рамках соглашения правительство будет взаимодействовать с РГУ по вопросам образования и науки. Планируется совместная подготовка кадров для органов власти, образования, экономики и социальной сферы.
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Ректора РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев ответил: для вуза активное сотрудничество с правительством региона – важнейший приоритет.
1 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с активистами Кораблинского района. На встрече затронули вопросы развития муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства Рязанской...
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