Рязанское правительство подписало соглашение с РГУ имени С. А. Есенина

1 сентября правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве с РГУ имени С. А. Есенина. Подписи на документе поставил глава региона Николай Любимов и ректор вуза Андрей Минаев.

Любимов отметил, что региональное правительство заинтересовано в развитии РГУ. Работа ведётся по разным направлениями. Например, совместными усилиями университету удалось получить право обучать студентов по семи направлениями института культуры, который закрылся.

Практически сразу же нами было предложено сохранить и оставить в регионе уникальный преподавательский состав и студентов, которые по разным причинам не захотели или не смогли обучаться в этом вузе в Москве. Для этого правительством совместно с РГУ была проведена колоссальная работа в сжатые сроки. Уже со следующего года у нас в Рязани можно будет обучаться как очно, так и заочно по таким специальностям, как режиссура театрализованных представлений и праздников, социально-культурная деятельность, дизайн и другим, — сказал губернатор.

В рамках соглашения правительство будет взаимодействовать с РГУ по вопросам образования и науки. Планируется совместная подготовка кадров для органов власти, образования, экономики и социальной сферы.

Нам нужны молодые, креативные и грамотные специалисты, — отметил Любимов. — Уверен, что студенческие практики в Правительстве Рязанской области позволят повысить уровень профориентации студентов, а также дадут возможность молодым людям еще на стадии обучения получить хороший рабочий опыт и впоследствии, конечно, реализовать знания на родной земле.

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Ректора РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев ответил: для вуза активное сотрудничество с правительством региона – важнейший приоритет.

Наши выпускники работают в самых разных уголках страны, но мы понимаем, что главная задача вуза – обеспечить высококвалифицированными кадрами Рязанскую область. Мы всегда ощущаем заботу со стороны руководства региона, — добавил он.