Рязанским бизнесменам расскажут об актуальных изменениях в налоговом законодательстве

УФНС России по Рязанской области совместно с Центром «Мой Бизнес» организует онлайн-вебинар для представителей предпринимательского сообщества на тему: «Актуальные изменения налогового законодательства».

Темы встречи:

— отмена ЕНВД с 1 января 2020 года;

— выбор системы налогообложения;

— налоговый калькулятор на интернет-сайте ФНС России;

— отдельные меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409;

— представление жалоб по ТКС «О массовой рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц».

Встреча состоится в четверг, 15 октября, в 11.00.

Чтобы принять участие в онлайн-мероприятии, необходимо пройти регистрацию. Зарегистрироваться можно здесь.

Контакты Центра «Мой бизнес»:

Телефон горячей линии: 8 (4912) 971-700

Сайт: https://mb-62.ru/

Instagram-аккаунт: @my_business_62

Вконтакте: https://vk.com/wall-74053372_5370