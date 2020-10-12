Рязанским бизнесменам расскажут об актуальных изменениях в налоговом законодательстве

УФНС России по Рязанской области совместно с Центром «Мой Бизнес» организует онлайн-вебинар для представителей предпринимательского сообщества на тему: «Актуальные изменения налогового законодательства».
Темы встречи:
— отмена ЕНВД с 1 января 2020 года;
— выбор системы налогообложения;
— налоговый калькулятор на интернет-сайте ФНС России;
— отдельные меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409;
— представление жалоб по ТКС «О массовой рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц».
Встреча состоится в четверг, 15 октября, в 11.00.
Чтобы принять участие в онлайн-мероприятии, необходимо пройти регистрацию. Зарегистрироваться можно здесь.
Контакты Центра «Мой бизнес»:
Телефон горячей линии: 8 (4912) 971-700
Сайт: https://mb-62.ru/
Instagram-аккаунт: @my_business_62
Вконтакте: https://vk.com/wall-74053372_5370