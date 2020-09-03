Рязанский ручей Быстрец очистят от мусора

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров 3 сентября провёл выездное совещание. На совещании была обследована береговая линия ручья Быстрец.

Недалеко от дома №8 по улице Тимуровцев замглавы мэрии обратил внимание на состояние газовой трубы. Этот участок будет обследован специалистами. Кроме того, Бурмистров обратил внимание на ненормативное состояние лестницы, по которой местное жители часто ходят с детьми. Он поручил отремонтировать её и покрасить. Работы по ремонту лестницы уже начались.

Сам ручей в ближайшее время будет очищен от крупного мусора, территория рядом с ним – окошена и убрана, информирует пресс-служба администрации.