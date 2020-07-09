Рязанский предприниматель помог ветеранам с ремонтом

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Кабинеты здания Совета ветеранов Октябрьского района украсил новый ремонт. Привести в порядок помещения помог рязанский предприниматель Юрий Кучаев.

По словам Юрия, к нему обратилась председатель Совета Валентина Грачёва. Она рассказала, что внутри здания, где располагается организация, давно не было ремонта. И, действительно, кабинеты находились в неприглядном состоянии и требовали обновления: старый линолеум обветшал, повсюду на полу были дырки. Обои в кабинетах порвались и в некоторых местах отошли от стен. Плохое состояние также было и у окон – старая краска начала трескаться и отваливаться. Всё это представляло не только плачевную для взгляда картину, но и опасность для посетителей здания, среди которых много пенсионеров.

– Конечно же, я не мог отказать организации в помощи, – признаётся Юрий. Тем более, что нынешний год – год 75-летия Великой Победы, и для ветеранов новый ремонт стал бы отличным подарком. Мы, как наследники поколения победителей, должны быть особенно внимательны к нашим ветеранам и организациям, поддерживающим их.

К ремонтным работам бизнесмену удалось привлечь друга из Ассоциации предпринимателей, руководителя компании «Мир жалюзи». Он помог в установке светозащитных устройств на приведённые в порядок окна. Также вместе с друзьями Юрий Кучаев обновил обои и отремонтировал пол в здании.

– Ветеранов остается всё меньше. А ведь именно они в далёкие военные годы рисковали жизнями ради нашего счастливого настоящего и светлого будущего. Самое малое, что мы можем делать для них – оказывать всестороннюю поддержку. И не только 9 мая, а всегда, когда она необходима, – отметил предприниматель.

Так, Юрий часто навещает ветеранов и поздравляет их с Днями рождения. А во время визитов общается с ними и узнаёт о проблемах, которые затем помогает решать.

– Работники Советов ветеранов зачастую делают эту работу безвозмездно. Именно так мы решили проявить уважение к их неоценимому труду и скрасить нелёгкие трудовые будни сотрудников ветеранских организаций, – добавил предприниматель.