Рязанский облизбирком подписал протокол голосования по поправкам в Конституцию

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В региональном избиркоме подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию. Официальный протокол голосования подписали в четверг, 2 июля.

Согласно протоколу, 635 507 жителей Рязанской области приняли участие в голосовании. За поправки проголосовали 499 716 человек (78,81%). 129 104 рязанца выразили своё несогласие с поправками и проголосовали против них.

В Рязани голоса распределились следующим образом. За поправки выступило 75,8% участников голосования. Против них – 23,2%.

5 276 бюллетеней были признаны недействительными. Самый высокий процент явки на выборы зарегистрирован в Михайловском, Скопинском, Александро-Невском, Сараевском районах, а также в Сасове.

Стоит отметить, что отдали свой голос на избирательных пунктах больше половины жителей региона. Часть рязанцев проголосовали во дворах и на дому.