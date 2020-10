Николай Любимов рассказал рязанцам о своей любимой музыке в эфире радио «ТКР ФМ» 5 октября.

Во время разговора вспомнил свою первую технику — двухдорожечный катушечник Daina. Именно на нём в 1984-1985 годах переписывал Pupo, Queen и других, — поделился в своём Instagram он.

Глава региона признаётся: много групп, которые он любил в студенческие годы, слушает до сих пор. Например, группы Nirvava и Def Leppard. Сейчас же в его плейлисте появились Bring Me The Horizon, Blue October, The Killers и Muse

Для рязанцев губернатор составил плейлист любимой музыки, которую назвал «двадцатка губернатора».