Рязанский автотранспортный техникум имени Живаго – выбор устремлённых в будущее

2 сентября в России отмечают 80-летний юбилей системы профессионально-технического образования. Корреспондент РИА «7 новостей» побывал в одном из старейших учебных заведений региона – Рязанском автотранспортном техникуме имени С. А. Живаго, и встретился с его директором Сергеем Максимовичем Антюфеевым.

2020 год для Рязанского автотранспортного техникума связан не только с 80-летием системы профтехобразования. В этом году учебному заведению исполняется 145 лет. За это время оно никогда не меняло свой профиль: здесь год от года обучали ремеслу молодых людей, прививали им любовь к Родине, уважение к труду, основы нравственности и духовности. За 145 лет образовательная организация прошла большой путь. Её славная история уходит корнями в XIX век. В 1875 году в Рязани открывается ремесленное училище. В нём дети-сироты могли найти приют и освоить ремесленные профессии. За образованием приходили так же дети мещан и купцов. Учащихся из бедных семей принимали на бесплатное содержание. Своим созданием училище обязано славному рязанцу, меценату Сергею Афанасьевичу Живаго, который из своих прибылей отчислял ежегодно на содержание училища немалую денежную сумму.

За годы своего существования Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго не раз менял свои названия. Однако неизменными оставались место его расположения (историческое здание в центре города Рязани) и те традиции, которые бережно хранятся в нём до сих пор. Труды педагогического коллектива техникума, успехи его выпускников высоко оценило государство: в 1967 году образовательное учреждение удостоено звания – «Имени Ленинского комсомола», а в 1975 году техникум награжден орденом «Знак почёта».

Сегодня Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго – это современная образовательная организация, которая готовит специалистов автомобильного профиля. Их подготовку ведёт опытный педагогический коллектив. На базе техникума создано 6 современных лабораторий и мастерских, которые помогают студентам на практике освоить навыки ремонта и технического обслуживания автомобилей. Производственную практику студенты проходят на автотранспортных предприятиях и автотехцентрах. А после окончания техникума они становятся высококвалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда.

Большое внимание в техникуме уделяется воспитательной работе, в особенности патриотическому воспитанию молодежи. В составе педагогического коллектива трудятся преподаватели, которые посвятили жизнь службе в рядах Вооруженных сил, сейчас продолжают работать и передавать свой опыт молодому поколению. Они прививают студентам дисциплину, учат серьёзно и ответственно подходить к работе и личным обязанностям.

В Рязанском автотранспортном техникуме имени С. А. Живаго чтут традиции и хранят память о выпускниках и преподавателях, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. В 2015 году был открыт Зал Боевой Славы, а на фасаде здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, установлены мемориальные доски в память о героях-выпускниках. Это полковник Павел Филиппович Зарецкий, удостоенный звания Героя Советского Союза 19 апреля 1945 года и Герой Советского Союза Николай Васильевич Стройков, который обучался в лицее №1 с 1936 по 1938 годы. Бережно хранят память об Александре Гуськове, героически погибшем при выполнении боевого задания в Чечне 4 марта 2000 года.

Пронося через столетие лучший опыт трудового и патриотического воспитания, Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго продолжает славные традиции профессионально-технического образования и является «кузницей рабочих кадров» для Рязанской области, который на протяжении 145 лет дает своим воспитанникам достойное образование, престижную профессию и помогает адаптироваться в современной жизни.