Рязанских студентов приглашают на стажировку в Банк России

Начался прием заявок от студентов, желающих пройти стажировку в Банке России в Москве и его подразделениях, в том числе в Рязани, а также в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Томске. В конкурсном отборе могут принять участие студенты магистратуры, а также последнего курса бакалавриата или специалитета.

Учащиеся, которые успешно прошли онлайн-тестирование и собеседование, с февраля 2021 года в течение 6 месяцев будут проходить практику в департаментах денежно-кредитной политики, информационной безопасности, подразделениях, отвечающих за надзор и регулирование, и других.

Многие позиции рассчитаны на специалистов в сфере информационных технологий, математиков, аналитиков.

Реклама

Прием заявок продолжится до 25 октября.