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Рязанских школьников приглашают принять участие в фестивале профессий

7info7

Школьники Рязанской области смогут принять участие в цифровом фестивале профессий. Он будет проходить в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан специально для финала национального чемпионата Ворлдскиллс Россия. Платформа чемпионата начнет работу 2 сентября.

Благодаря новому формату школьник из любой точки России сможет принять участие в финале и в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее» с помощью мобильной версии сайта с любого смартфона.

– Это уникальная возможность для каждого подростка – посмотреть трансляции соревнований, работы настоящих профессионалов и задуматься о собственном профессиональном выборе. На чемпионате соревнуются юниоры, которые уже достигли высокого уровня мастерства – возможно, кто-то из зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навыки с помощью проекта «Билет в будущее» и будет представлять свой регион на следующем финале, – рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Евгения Кожевникова.

Для записи на мероприятия цифрового фестиваля профессий нужно зайти на сайт и выбрать вкладку «Активности для школьников». На фестивале будут представлены онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства.

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Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в регионах. Ребят распределят по компетенциям и возрастам, собрав в классах. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. Если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут пообщаться со школьниками лично.

Каждый участник цифрового фестиваля профессий сможет попробовать себя в четырех активностях. Пройти профориентационные мероприятия можно только на одном ресурсе – либо на платформе проекта «Билет в будущее», либо в формате фестиваля (на WSR онлайн).

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