Рязанских школьников приглашают принять участие в фестивале профессий

Школьники Рязанской области смогут принять участие в цифровом фестивале профессий. Он будет проходить в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан специально для финала национального чемпионата Ворлдскиллс Россия. Платформа чемпионата начнет работу 2 сентября.
Благодаря новому формату школьник из любой точки России сможет принять участие в финале и в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее» с помощью мобильной версии сайта с любого смартфона.
Для записи на мероприятия цифрового фестиваля профессий нужно зайти на сайт и выбрать вкладку «Активности для школьников». На фестивале будут представлены онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства.
Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в регионах. Ребят распределят по компетенциям и возрастам, собрав в классах. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. Если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут пообщаться со школьниками лично.
Каждый участник цифрового фестиваля профессий сможет попробовать себя в четырех активностях. Пройти профориентационные мероприятия можно только на одном ресурсе – либо на платформе проекта «Билет в будущее», либо в формате фестиваля (на WSR онлайн).
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