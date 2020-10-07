Рязанских школьников приглашают на финансовый квиз

Школьники региона 9 октября 2020 года могут попробовать свои силы в интеллектуальном соревновании, которое организует рязанское отделение Банка России. Для них пройдет онлайн-квиз.

Игра не предполагает специальной подготовки, тем не менее, задания потребуют общей эрудиции и логики. Участников ждут вопросы по истории, литературе, географии и даже спорту, но все они так или иначе будут связаны с миром финансов.

Для участия в квизе нужно сформировать команду и подать заявку до 15 часов 8 октября 2020 г по ссылке. Всем командам на указанную электронную почту придет ссылка на трансляцию в приложении ZOOM, по которой нужно будет подключиться к соревнованию 9 октября в 12.00. Игра рассчитана на учащихся 14-17 лет, от школы может быть заявлено несколько команд.