Рязанские врачи скорой помощи сняли видео о своей работе

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Рязанские врачи скорой помощи засняли на видео свои будни. Медики показали, как работают в условиях пандемии коронавируса. Ролик появился в группе регионального Минздрава.

Врачи сообщают, что их работа практически не поменялась с приходом сложной эпидемиологической обстановки. Они вовсе не считают себя героями. Правда, теперь медики ездят по адресам с специализированных костюмах. У каждого из них при себе средства индивидуальной защиты.

На видео попал один из вызовов. Медработники спешат к рязанцу, у которого поднялась температура.