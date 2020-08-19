Рязанские учителя будут вести уроки не в масках

На уроках в рязанских школах учителя и ученики смогут находиться без средств индивидуальной защиты. Об этом во время пресс-конференции 19 августа рассказала глава регионального Минобра Ольга Щетинкина.

Надевать маски и перчатки в школе дети и их педагоги смогут по желанию. Однако для обслуживающего персонала и работников столовых ношение средств индивидуальной защиты сделали обязательным. При этом педагогам и ученикам будут каждое утро измерять температуру. Те, у кого температура тела окажется выше 37.1, буду изолированы.

Ранее стало известно, какие ещё правила ввели в школах, чтобы избежать распространения COVID-19. Также рязанцам сообщили, в каком формате пройдут школьные линейки.