Рязанские судебные приставы будут обмениваться с полицией информацией по коллекторам

В пятницу, 2 октября, в Управлении федеральной службы судебных приставов по Рязанской области (далее — Управление) состоялась рабочая встреча с представителем УМВД России по Рязанской области по обсуждению вопросов взаимодействия при рассмотрении обращений граждан о неправомерных действиях, связанных с взысканием просроченной задолженности.

В ходе мероприятия представители ведомств договорились уведомлять друг друга о принятых решениях, а также предоставлять статистические данные о возбуждении уголовных дел по результатам рассмотрения обращений/заявлений граждан, содержащих сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации, допущенных лицами, осуществляющими взаимодействие по возврату просроченной задолженности, направленных в УМВД России по Рязанской области,

Кроме того, полицейские будут предоставлять сведения о неснятой или непогашенной судимости за преступления против личности. Также это коснется информации о преступлениях в сфере экономики или преступлений против государственной власти и общественной безопасности у работников, членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Такую информацию приставы смогут получить по запросу два раза в год — весной до 15 мая и осенью до 30 сентября.