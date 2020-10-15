Рязанские приставы отработали правила несения службы в судах

В среду, 13 октября, на базе Рязанского районного суда для сотрудников органов принудительного исполнения состоялось инструкторско-методическое занятие по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Руководила занятием главный судебный пристав Рязанской области Ольга Божимова, рассказали в пресс-службе УФССП.

Судебным приставам предстояло отработать правила организации службы в зданиях судов. Также на занятии они вспомнили методику обеспечения безопасности исполнительных действий и привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или в службу судебных приставов. Отработать полученные знания сотрудники УФССП могли на учебных точках.

Руководитель управления Ольга Божимова, подводя итоги занятия, отметила уровень подготовленности руководящего состава и нацелила судебных приставов на необходимость дальнейшего совершенствования теоретических знаний и практических навыков в целях более качественного обучения личного состава.