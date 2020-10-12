Рязанские полицейские вновь проверили ночные клубы

В прошедшие выходные рязанские полицейские вновь провели рейдовые мероприятия в ночных клубах Рязани. Их целью было выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере оборота спиртного.

Рейдовые мероприятия прошли при участии специалистов Роспотребнадзора. Правоохранители и представители надзорного органа посетили ресторан «Ночная шпора» и клуб «Устрицы и танцы».

В «Устрицах и танцах» проверяющие обнаружили нарушение требований закона о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении, уточнили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.