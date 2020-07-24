Рязанские полицейские проведут скрытые рейды на дорогах

В пятницу и выходные рязанские полицейские выйдут в очередные рейды, сообщает сайт регионального УМВД. На этот раз они проведут скрытое патрулирование на участках федеральных трасс, которые проходят через Рязанскую область.

Сотрудники ГИБДД будут искать водителей, нарушающих различные правила дорожного движения. Например, в поле зрения правоохранителей попадут те, кто прикрывает часть регистрационного номера, чтобы избежать штрафов.

Скрытое патрулирование – один из методов контроля за ситуацией на дорогах. Автомобиль полицейских скрывается в общем потоке машин. Он фиксирует различные нарушения и передаёт информацию о водителях ближайшим постам ДПС. Там нарушителя останавливают и составляют на него протокол.