Рязанские пары наградили в День семьи, любви и верности

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8 июля в Рязани наградили семейные пары. Торжественную церемонию приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

Награды семьям, которые прожили в браке более 25 лет и показали пример верности и любви, вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с женой Оксаной. Медали получили 5 пар.

— В Рязанской области много замечательных семей. Сегодняшний праздник — семейный. Надеюсь, все его будут отмечать с любовью, с проявлением чувств, с добрыми словами, — сказал глава региона.

Он напомним, что для рязанского края День семьи, любви и верности имеет особое значение, так как Феврония — уроженка села Ласково. И именно там она встретилась с Петром.