Рязанские грибники показали свои лесные трофеи. Instagram-обзор

Лето – любимый сезон грибников. Во время отпусков и на выходных многие рязанцы отправляются на «тихую охоту. Своими находками жители региона делятся в Instagram-аккаунтах. Предлагаем полюбоваться красивыми фотографиями и вдохновиться на поездку за грибами.
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🍄 Лисичка обыкновенная (Cantharellus cibarius). #грибы #гриб #грибочки #тихаяохота #грибалка #лисичка #mushroom #mushrooms #mushroomhunting #mushroomhunter #mushroomhunters #лес #forest #влесу #природа #природароссии #outdoor #бушкрафт #бушкрафтер #bushcraft #нож #ножи #яножеман #русскийножевойинстаграм #русскоеножевоесообщество #нокс #knife #едц #edcknife #edcrussia
Тем, кто планировать выбраться за грибами в ближайшее время, советуем ознакомиться с советами по безопасному сбору грибов.
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