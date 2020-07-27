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Новости РязаниОбщество

Рязанские грибники показали свои лесные трофеи. Instagram-обзор

7info7

Лето – любимый сезон грибников. Во время отпусков и на выходных многие рязанцы отправляются на «тихую охоту. Своими находками жители региона делятся в Instagram-аккаунтах. Предлагаем полюбоваться красивыми фотографиями и вдохновиться на поездку за грибами.

Тем, кто планировать выбраться за грибами в ближайшее время, советуем ознакомиться с советами по безопасному сбору грибов.

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