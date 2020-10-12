Рязанские десантники преодолели горные препятствия

В рамках горно-полевого выхода на территории комплекса «Четыре стихии» полигона «Раевский» в Новороссийске курсанты рязанского училища ВДВ провели специальное учение по преодолению препятствий в горно-лесистой местности.

Личный состав выпускного курса РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова преодолел переправу через горную реку, участок специальной полосы с проходом в проволочных заграждениях, бурелом, параллельные траншеи, стену с проломами, огненную деревню и коллектор в противогазах. Также рязанские десантники отработали вопросы эвакуации раненных.

Курсанты получили отличную практику в действиях в горно-лесистой местности. В дальнейшем это позволит им выработать выносливость, силу и навыки в преодолении горного рельефа .

Отметим, что в горно-полевом выходе принимают участие 500 курсантов училища ВДВ.