Рязанская фирма задолжала своим сотрудникам 4 млн рублей

Благодаря судебным приставам сотрудники компании, занимающейся строительством дорог, получили зарплату.

С февраля рязанским судебным приставам поступали решения суда о взыскании зарплаты в пользу сотрудников фирмы. Добровольно выплачивать положенные средства работникам компания отказывалась. В итоге приствы наложили арест на расчётные счета организации и изъяли с них средства. Деньги перечислили сотрудникам. В общей сложности долг организации перед ними составлял 4 млн руб.

В Управлении ФССП России по Рязанской области уделяется особое внимание такой категории исполнительных производств, как взыскание заработной платы. Такие исполнительные производства находятся на контроле руководства ведомства, уточнили в пресс-службе ведомства.