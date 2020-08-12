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Новости РязаниОбщество

Рязанка, сдавшая два ЕГЭ на 100 баллов, поделилась секретом успеха

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Выпускница рязанской школы №14 Елизавета Стеблюк получила 100 баллов за два ЕГЭ. О своём успехе девушка рассказала на пресс-конференции, посвящённой результатам ЕГЭ в Рязанской области.

Елизавета получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.

 – Результат оказался для меня неожиданным. Цель была – получить высокие баллы, 90 и выше. Это необходимо для того, чтобы поступить в хороший вуз. Когда мне позвонили учителя и сообщили о моих баллах, я не поверила.

Девушка отметила, что во многом на хорошие результаты ЕГЭ повлияла атмосфера, которую создали в пунктах проведения экзаменов.

– Всё было спокойно и отлично организовано. Конечно, за день до экзамена я волновалась. Но когда ты приходишь в пункт проведения экзаменов, видишь, что всё подготовлено, сразу успокаиваешься и понимаешь, что всё хорошо. Это спокойствие помогает лучше сконцентрироваться на самой работе, – отметила девушка.

Помощь Елизавете оказывали репетиторы и учителя.

– В нашей школе очень сильные учителя. Они хорошо преподносят материал. Но и, конечно же, я поставила перед собой цель – добиться высоких результатов. Я понимала, что это нужно мне, а если это нужно мне, то я приложу все усилия, чтобы достичь желаемого, — добавила юная рязанка.

Отметим, что в Рязанской области два ЕГЭ на 100 баллов сдал ещё один выпускник. Юноша из Касимова Кирилл Узоров получил высший результат на экзаменах по русскому языку и информатике и ИКТ.

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