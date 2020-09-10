Рязанец лишился автомобиля из-за долгов банку

В среду, 9 сентября, судебные приставы арестовали «Ладу» должника в Скопинском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы выехали к гражданину В. и арестовали его имущество в рамках исполнительного производства, начатого в июне 2020 года. В ходе проверки документов у должника выяснилось, что арестованным автомобилем распоряжался сын должника, который умышленно скрывал имущество от сотрудников органов принудительного исполнения.

В присутствии понятых судебный пристав составил акт описи и ареста имущества. Машину погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку, оставив на ответственное хранение банку.