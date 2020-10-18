Рязанец прошёл отбор в шоу «Танцы на ТНТ»

26-летний уроженец Рязанской области Сергей Афанасов выступил на отборочном этапе шоу «Танцы на ТНТ». Выпуск программы с выступлением Афанасова показали вечером в субботу, 17 октября.

Перед началом выступления участник отметил, что исполнит танец-посвящение. Однако на вопрос жюри, кому посвящён номер, он не ответил.

Члены жюри оценили хореографию рязанца неоднозначно. Так, Егор Дружинин отметил, что Афанасов имеет полное право продолжает участие в шоу. Однако он вряд ли возьмёт его в свою команду.

Татьяна Денисова сказала, что танец рязанца был искренним, но ей хотелось увидеть более взрослое исполнение. Мигель добавил, что Сергей танцевал достаточно хорошо, но язык, на котором пытался «общаться» со зрителем танцор, показался ему наивным.

В итоге члены жюри решили, что Сергей Афанасов продолжит участие в «Танцах на ТНТ».