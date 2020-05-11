Рязанцы, «застрявшие» в Армении, смогут вернуться домой спецрейсом

Рязанцы, которые «застряли» в Армении, смогут вернуться в Россию спецрейсом. Об этом сообщает посольство РФ.
Рейс Ереван-Воронеж запланирован 17 мая в 13.20 по местному времени. Зарегистрироваться на него могут жители Воронежской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Ростовской областей.
Количество мест на борту ограничено. Зарегистрироваться можно на портале Госуслуг по ссылке.
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