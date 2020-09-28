Рязанцы получили бесплатную юридическую помощь

В День оказания бесплатной юридической помощи специалисты в области права провели 48 консультаций для рязанцев. Об этом сообщили в региональном отделении Ассоциации юристов России.
Традиционно по инициативе рязанского отделения ассоциации бесплатная юридическая помощь гражданам, проживающим на территории региона, проводится каждую последнюю пятницу месяца. Расписание приёма специалистов публикуется заранее.
Итоги сентябрьского Дня бесплатной юридической помощи прокомментировал председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин. По его словам, это было первое консультирование, организованное очно после периода ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения короновирусной инфекции.
По его словам, очный разбор сложных юридических вопросов помог в этот день нескольким десяткам рязанцев разобраться в непростых ситуациях и получить алгоритм дальнейших действий.