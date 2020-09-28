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Рязанцы получили бесплатную юридическую помощь

7info7

В День оказания бесплатной юридической помощи специалисты в области права провели 48 консультаций для рязанцев. Об этом сообщили в региональном отделении Ассоциации юристов России.

Традиционно по инициативе рязанского отделения ассоциации бесплатная юридическая помощь гражданам, проживающим на территории региона, проводится каждую последнюю пятницу месяца. Расписание приёма специалистов публикуется заранее.

Итоги сентябрьского Дня бесплатной юридической помощи прокомментировал председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин. По его словам, это было первое консультирование, организованное очно после периода ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения короновирусной инфекции.

На этот раз, чтобы соблюсти необходимые санитарно-эпидемиологические меры, консультирование было организовано на двух площадках. На базе общественной приемной партии «Единая Россия» прошли консультации по социальным вопросам: обеспечения жильем детей-сирот, расчета и начисления пенсии, оплаты услуг ЖКХ, — рассказал он. — В областной библиотеке имени Горького прошли консультации по гражданскому, трудовому, уголовному, административному и другим отраслям права. Как обычно, граждане обращались с непростыми жизненными ситуациями. Каждый получил ответы на свои животрепещущие вопросы, — заявил Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России.

По его словам, очный разбор сложных юридических вопросов помог в этот день нескольким десяткам рязанцев разобраться в непростых ситуациях и получить алгоритм дальнейших действий.

Мы надеемся, что в октябре удастся провести не менее эффективную юридическую помощь нашим согражданам в очном формате с соблюдением всех ограничительных противоэпидемиологических мер,- добавил Анатолий Музюкин.

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