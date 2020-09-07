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Новости РязаниОбщество

Рязанцы узнали, как не стать жертвой мошенников

7info7

«Осторожно, мошенники» — с таким предупреждением выступил в рамках Лектория в Лесопарке сотрудник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Максим Щербинин. Он рассказал слушателям о наиболее распространенных сегодня схемах мошенничества.

Так, количество звонков от злоумышленников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%. Преступники применяют методы социальной инженерии, чтобы узнать данные платежных карт или заставить человека перевести деньги на чужой счет.

Среди участников Лектория тоже оказались люди, которым звонили мошенники, к счастью, в их случаях средства удалось сохранить, — рассказывает Максим Щербинин. – Тем не менее, важно было напомнить, что не следует принимать финансовые решения в спешке, сведения о карте и свои персональные данные нельзя никому сообщать, кроме того, настоящие сотрудники банков их и не будут спрашивать.

Также слушатели смогли узнать о признаках финансовых пирамид, которые все чаще переходят в интернет-формат, а также об опасности взаимодействия с организациями, которые нелегально ведут деятельность на финансовом рынке.

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