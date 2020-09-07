Рязанцы узнали, как не стать жертвой мошенников

«Осторожно, мошенники» — с таким предупреждением выступил в рамках Лектория в Лесопарке сотрудник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Максим Щербинин. Он рассказал слушателям о наиболее распространенных сегодня схемах мошенничества.
Так, количество звонков от злоумышленников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%. Преступники применяют методы социальной инженерии, чтобы узнать данные платежных карт или заставить человека перевести деньги на чужой счет.
Также слушатели смогли узнать о признаках финансовых пирамид, которые все чаще переходят в интернет-формат, а также об опасности взаимодействия с организациями, которые нелегально ведут деятельность на финансовом рынке.