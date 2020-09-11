Рязанцы смогут выбрать лучшего участкового

Служба участковых уполномоченных полиции требует особой ответственности и самоотдачи. Участковый полицейский всегда находится рядом с населением и готов в любую минуту прийти на помощь.

Призываем жителей Рязанской области активно участвовать в голосовании и выбрать «Народного участкового-2020», который представит регион на Всероссийском конкурсе.

Десятый год подряд страна выбирает лучшего участкового уполномоченного полиции. Впервые конкурс состоялся в 2010 году в Волгоградском регионе, а через год эстафету приняли все субъекты страны и он получил статус Всероссийского — как отличный пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Конкурс по традиции проходит в три этапа. Проголосовать за «своего» участкового смогут все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, а так же узнать о них по отзывам сослуживцев и простых граждан. Для этого на сайте УМВД России по Рязанской области размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции.

11 сентября стартовал первый этап голосования, который продлится до 20 сентября.

Проголосовать за лучшего участкового УМВД России по Рязанской области можно будет на официальном сайте Управления.

По результатам первого тура (он пройдет с 11 по 20 сентября) лучшие участковые примут участие во втором этапе конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября, также в форме онлайн-голосования на официальном сайте Управления МВД России по Рязанской области.

Лучший участковый региона, который наберет наибольшее количество голосов, поборется за звание «Народный участковый» страны в финальном — третьем этапе, который пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего года на официальном Интернет-сайте МВД России.