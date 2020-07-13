Рязанцы сфотографировали комету NEOWISE

Жители Рязанской области сфотографировали комету NEOWISE. Снимками они поделились в социальных сетях.

Под одной из опубликованных фотографий рязанец поясняет: увидеть комету можно, ориентируясь на большую медведицу. Она находится ниже и правее неё, в северном направлении.

Видимость появляется ближе к полуночи. Лучше использовать простецкую оптику (бинокль), — пишет пользователь соцсети.

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При этом он отмечает, что 23 июля комета будет в пике видимости.

Отметим, что комета C/2020 F3 названа NEOWISE в честь телескопа, который её обнаружил.