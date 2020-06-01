Рязанцы продолжают сообщать о некачественной дезинфекции подъездов

За минувшие выходные 7 рязанцев сообщили о некачественной уборке подъездов и об отсутствии дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Санитарная обработка подъездов должна проводиться ежедневно. Во время неё используют хлорсодержащий раствор. Также дезинфекции подлежат спортплощадки и детские городки во дворах многоквартирных домов.
Для каждого подъезда формируется индивидуальный график, в котором должно быть указано время дезинфекции. Сотрудники, проводящие обработку, обязаны использовать средства индивидуальной защиты.
Рязанцы могут пожаловать на некачественную дезинфекцию или её отсутствие по следующим телефонам:
— в свою управляющую компанию;
— в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;
— в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;
— на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;
— единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.
По данным управления энергетики и ЖКХ, за минувшие выходные о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщили 7 рязанцев. По всем обращениям проводятся проверки.
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