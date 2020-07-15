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Рязанцы приблизились к разгадке тайного смысла рекламных щитов с грустной девушкой

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Рязанцы обнаружили в социальной сети Instagram новый аккаунт. Именно он ведёт к разгадке тайного смысла рекламных щитов с изображением грустной девушки. Жителей города взволновал вопрос: #почемуонагрустит?

15 июля несколько рязанских блоггеров раскрыли своим подписчикам секрет загадочной рекламы. Оказывается, в Рязани начинается большой городской квест.

В найденном блоггерами аккаунте выложено 9 публикаций. Они рассказывают о массовой игре с ценными призами. Многие пользователи Instagram предположили, что квест связан с пазлами, изображёнными на рекламных щитах.

Организаторы события до сих пор остаются неизвестными.

Напомним, в начале июля на улицах Рязани появились странные баннеры с грустной девушкой, на которых был изображен пазл и вопрос «почему она грустит?». В социальных сетях развернулись горячие дискуссии на эту тему.

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