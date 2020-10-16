Пятница, 16 октября, 2020
11.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоОрганы властиПравительство

Рязанцы представили 95 инициатив на форуме «Сильные идеи ля нового времени»

7info7

95 инициатив представили от Рязанской области на региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени». В мероприятии приняли участие представители «АСИ», правительства Рязанской области, эксперты и общественные активисты, бизнесмены и работники предприятий.

Перед участниками форума выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов:

Уверен, что идеи рязанцев займут достойное место в рейтинге проектов, которые сейчас собираются со всей Российской Федерации. Замечательно, что люди хотят выдвигать собственные идеи, развивать и воплощать их. Это важно для дальнейшего развития региона, – сказал он.

Всероссийский сбор идей, направленных на формирование качественной стратегии развития страны, был запущен в июле текущего года на краудсорсинговой платформе АСИ. От Рязанской области были размещены проекты по всем семи направлениям. В ходе стратегической сессии состоялась презентация и обсуждение лучших инициатив рязанцев, которые претендуют на вхождение в Топ-100 сильных идей России. В их числе: электронный Ассистент по управлению бизнесом, инициативы в помощь людям, потерявшим работу или желающим открыть свое дело, предложения по созданию и развитию сетевого социального сервиса – маркетплейса социальных услуг, сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрению образовательной социальной сети, открытию производства в сфере здорового питания, развитию современных видов спорта, укреплению межнационального диалога и ряд других. При рассмотрении инициатив руководителями областных министерств были даны комментарии в части эффективности их реализации, представлена информация о применяемых и возможных мерах поддержки. По результатам лучшие идеи будут направлены в АСИ и, при прохождении отбора на федеральном уровне, презентованы на Форуме в Сочи в Топ-100 самых сильных идей. Они получат поддержку организаторов и партнеров Форума и будут размещены на платформе «Смартек» для тиражирования в регионах РФ.

Губернатор дал свою оценку каждому из проектов, отметив, что в целом все они достойны внимания и интересны для реализации. Он нацелил руководителей министерств на дальнейшую поддержку инициатив. «Проекты актуальные и для Рязанской области, и для страны в целом. Все практики, инициативы, которые были представлены, мы возьмем за основу и реализуем в совместной работе», – сказал Николай Любимов.

В ходе мероприятия было объявлено об организации в регионе Клуба стратегических инициатив в Рязанской области. Идея была сформирована при участии общественных представителей АСИ и поддержана Губернатором Николаем Любимовым. Работа новой площадки будет направлена на продвижение стратегических инициатив в регионе и повышение его социально-экономической привлекательности.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцы представили 95 инициатив на форуме «Сильные идеи ля нового времени»

Новости Рязани
95 инициатив представили от Рязанской области на региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени». В мероприятии приняли участие представители «АСИ», правительства...
Узнать больше

В Касимове ищут нарушителей масочного режима

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, правоохранительные органы в Касимове начали проверку соблюдения масочного режима. Информация об этом появилась в группе "Типичный Касимов". 
Узнать больше

За месяц в РГУ имени С.А. Есенина скончались три преподавателя

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, стало известно о том, что РГУ имени С.А. Есенина понес невосполнимую потерю: всего за месяц скончались три старейших...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Правительство объявило 31 декабря выходным днём

Новости Рязани
Правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днём. Такое постановление подписал Михаил Мишустин. Выпадающие на субботу и воскресенье...
Узнать больше

В субботу в Рязанской области ожидаются резкие ночные похолодания

Новости Рязани
Пресс-служба регионального управления МЧС предупредила рязанцев о резком ночном похолодании.  Так, в субботу, 17 октября, температура на территории Рязанской...
Узнать больше

Стало известно о смерти ещё одного рязанца с коронавирусом

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, стало известно о новой жертве коронавируса в Рязанской области. Данные и смерти человека от коронавируса в регионе представил...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+