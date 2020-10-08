Рязанцы, потерявшие работу в период пандемии, могут получить новую востребованную профессию

Рязанцам, пострадавшим от пандемии коронавируса, предлагают пройти профессиональную переподготовку и получить новую востребованную профессию. Программа по переподготовке и повышению квалификации действует в Рязанском колледже электроники.

Колледж предлагает рязанцам пройти обучение по следующим направлениям: «Сетевой и системный администратор», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ». Поступить на программы переподготовки и повышения квалификации могут лица, пострадавшие от COVID-19. Среди них те, кто находится под увольнением, кто ищет работу, а также выпускники образовательных организаций.

Отметим, что длительность обучения зависит от выбранной программы и графика. В среднем она составляет 3 недели. Обучение проводят эксперты Worldskills по эталонным программам академии на бесплатной основе. На выходе выпускники сдают выпускной экзамен, затем получают Скиллс-Паспорт, подтверждающий профессиональные компетенции, и документ о квалификации.

Записаться на обучение можно по ссылке. Возможность участия программе подтвердит региональный оператор. Обучение будет проходить на площадках Рязанского колледжа электроники.

Подробную информацию о программах обучения и консультации специалистов по вопросам регистрации на сайте можно получить по телефону: +7 (4912) 44-25-55.