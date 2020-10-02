Рязанцы могут выбрать виды работ, которые необходимо провести в парках

1 октября в Рязани стартовало рейтинговое голосование в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Жители города смогут проголосовать за приоритетные виды работ, которые необходимо провести в рязанских парках.

В мэрии уточняют: в 2021 году запланировано благоустройство ЦПКиО, Верхнего городского парка и сквера у памятника Советско-Польскому братству по оружию. В рамках голосования рязанцы смогут определить, какие работы необходимо там провести.

Жителям города предлагают проголосовать за следующие виды работ: устройство входных групп, реконструкцию ограждение, парковое озеленение, устройство дорожно-тропиночной сети и уличного освещения, установку арт-объектов, малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, модульных туалетов, организацию видеонаблюдения, зоны Wi-Fi и другие.

Для тех, кто не нашел подходящий вариант, будет возможность дописать свои предложения по каждому парку в разделе «Свой вариант», — добавили в пресс-службе администрации Рязани.

Отметим, что голосование проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора. Проголосовать можно с 1 по 6 октября в ТЦ «Глобус», ТЦ «Европа» (ул. Новоселов, д. 62), ТЦ «Атрон», ТЦ «Круиз», ТД «Барс на Московском». Со 2 по 6 октября в ТЦ «Премьер». В выходные дни голосование пройдёт и в самих парках.