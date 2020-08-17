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Рязанцы могут оформить и оплатить EMS-отправления в приложении Почты России

7info7

Рязанцы могут оформить и оплатить EMS-отправления в приложении Почты России. В приложении Почты России появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-доставку. Здесь же можно вызвать курьера, который в назначенное время заберет посылку или письмо.

Ранее в приложении было доступно оформление и оплата простых и ускоренных почтовых отправлений, а оплатить курьерскую отправку можно было только у курьера. Теперь все виды отправлений клиент может оплатить онлайн.

Сдать оплаченные EMS-отправления можно как курьеру, который приедет в назначенный день, так и в любом почтовом отделении.

EMS – одна из самых востребованных услуг Почты России и самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Каждому отправлению присваивается трек-номер, его доставку и вручение можно отследить онлайн. Курьер доставит отправление адресату домой или в офис в удобное время.

Интерес клиентов к услуге EMS стабильно растет. В 2019 году пользователи почтовых услуг оформили 12,4 млн отправлений EMS, что на 82% больше, чем годом ранее.

Этим шагом Почта России устраняет довольно значительное неудобство для клиента – когда такой востребованный продукт не был доступен для оформления одним из самых удобных способов. А повышение уровня комфорта клиента – это наш приоритет номер один, – отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин.

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