Рязанцы, которые находятся во Франции, смогут вернуться домой

1 августа рязанцы, которые на сегодняшний день находятся во Франции, смогут вернуться домой. На эту дату запланирован рейс «Ницца-Москва», сообщает посольство России по Франции на своей страничке в Facebook.

Рейс запланирован на 15.25 по местному времени. На рейс будут допущены жители Рязанской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской и других областей.

Зарегистрироваться на рейс можно через портал Госуслуг.