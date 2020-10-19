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Рязанцы бесплатно смогут сдать автомобильные покрышки на переработку

7info7

Рязанцы смогут бесплатно сдать автомобильные шины на переработку. Такую возможность жителям региона предоставляет Экологический рязанский альянс.

Вместе с Министерством природопользования Рязанской области организация проводит акцию «Колесо добра». В рамках акции рязанцы в неограниченном количестве могут сдать на переработку старые автомобильные покрышки.

Сдать любые типы шин на переработку можно рязанскому переработчику шин ООО «Раббер Даст Продакш», который изготавливает из них резиновую крошку и изделия из крошки. Автомобильные покрышки необходимо самостоятельно доставлять и выгружать по адресу: г. Рязань, ул. Промышленная, д. 21, лит. А, Н1. Шины принимают бесплатно.

Акция продлится до 1 декабря.

Любые вопросы о порядке утилизации можно задать представителю переработчика по телефону: 8(965)710-90-00.

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