Рязанцев ждёт дождливый и прохладный четверг

В четверг в Рязанской области будет дождливо и прохладно. Прогноз погоды на 13 августа опубликовало ГУ МЧС России по региону.

Кратковременный дождь ожидается ночью и днём. Местами прогремят грозы. Не исключают синоптики возникновение тумана в тёмное время суток и в утренние часы.

Днём рязанцам стоит быть готовыми к сильному ветру. Его порывы могут достигать 15 м/c. Температура ночью – от +6 до +11°С. Максимальная температура днём – 19°С.