Рязанцев упрекнули в несоблюдении масочного режима

Согласно опросам, 30% рязанцев пренебрегают ношением маски в общественных местах. Это ситуацию на заседании регионального правительства обсудили губернатор Рязанской области Николай Любимов и главный санитарный врач региона Лариса Сараева.

Сараева отметила, что раньше процент тех, кто не носит маски, был значительно ниже. При этом показатель заболеваемости в регионе не имеет тенденции к снижению, а, значит, пренебрегать средствами защиты сейчас очень рискованно.

Ситуацию прокомментировал Любимов:

Жители почувствовали, что ситуация улучшается. Но это не значит, что мы коронавирус победили. Люди болеют и будут продолжать болеть, если мы все не будем соблюдать эти меры, которые проверяются Роспотребнадзором, — сказал он.

Губернатор отметил, что владельцам организаций необходимо ответственно относиться к соблюдению предписаний Роспотребнадзора. На сегодняшний день работу предпринимателей проверяют в ходе межведомственных рейдов. И в рамках проверок специалисты находят нарушения.

— Проверяется обеспеченность торговых центров и магазинов средствами индивидуальной защиты органов дыхания, антисептиками, а также наличие в них разметки для социальной дистанции и выполнение обязательных процедур по дезинфекции помещений, — доложила главный санитарный врач Рязанской области.

Глава региона в очередной раз обратился к рязанцам с просьбой ответственно относиться к соблюдению масочного режима. В противном случае регион может встать на путь ужесточения ограничительных мер.