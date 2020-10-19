Рязанцев просят оказать помощь женщине, пострадавшей в ДТП

Рязанцев просят помочь женщине, которая пострадала в ДТП. Сообщение от лица сына пострадавшей появилось в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в Рязанской области.

Четвирякова Наталья Алексеевна переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль. Водитель скрылся с места преступления, сейчас он находится в розыске. Женщина попала в реанимацию с многочисленными переломами. Главную угрозу для жизни пострадавшей представляет сильное повреждение головного мозга.

Ей срочно нужна операция, имплант в череп. Нам выставили счёт на операцию, стоимость которой составляет 689 тысяч рублей. Я никогда не видел таких денег, мне всего 17 лет, я ещё учусь в колледже, — написал сын рязанки.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта Сбербанка: 5469300132636124 Четвиряков Александр Васильевич