Рязанцев приглашают в обновлённую «Викторию Плазу»

Рязанцев приглашают в обновлённый ТРЦ «Виктория Плаза». Третья очередь торгового центра представлена современным и модным гастрономическим пространством.
Официальное открытие нового гастропространства состоится в среду, 22 июля, в 18.00. Рязанцам предлагают оценить крафтовые лавки с фермерской продукцией, а также новые магазины и кафе.
В новом магазине также будет работать многоуровневая парковка. В общей сложности она рассчитана на 220 машино-мест
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