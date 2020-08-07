Рязанцев приглашают в Black Star Burger

В Рязани открылся первый ресторан Black Star Burger. Дружеская атмосфера и легендарные бургеры, покорившие сердца миллионов людей, – всё это ждёт рязанцев на третьем этаже ТРЦ «Премьер».

Удобное расположение

Ресторан Black Star Burger находится на третьем этаже ТРЦ «Премьер». Он имеет собственную зону посадки гостей. Однако вместе с этим посетители могут воспользоваться и просторной площадью фудкорта торгового центра. Поэтому не стоит переживать: места хватит каждому. А ещё большое пространство позволит соблюдать социальную дистанцию, что сейчас очень актуально!

Порадует рязанцев и стильное оформление ресторана. Фирменный интерьер создаёт ту самую атмосферу, за которую и любят Black Star Burger.





По вкусу каждому

Если у вас возникает вопрос, где бы перекусить во время шоппинга или встретиться с друзьями в уютной обстановке, сделайте выбор в пользу Black Star Burger. И у вас не останется сомнений в том, что этот выбор правильный! По душе рязанацам придутся и бургеры, выполненные по уникальным авторским рецептам, и их стоимость. Цены на блюда здесь стартуют от 69 рублей.





Удивит посетителей и разнообразие позиций. Их в меню Black Star Burger более 50. Помимо фирменной мраморной говядины, гостям предлагают курицу, индейку и мясо халяль. Дополнить бургеры можно закусками, которые отлично подчеркнут его вкус.

Black Star Burger позаботился и о тех, кто не употребляет мясо, придерживается диет и правильного питания. Таким посетителям ресторан готов предложить блюда из специального меню.





Попытай удачу!

А для тех, кто хочет попытать удачу и получить любимые блюда от Black Star Burger в подарок, ресторан регулярно проводит конкурсы и розыгрыши. Чтобы не пропустить задания, любители сочных бургеров могут подписаться на аккаунт ресторана.

Рязанцев Black Star Burger ждёт в гости в ТРЦ «Премьер» ежедневно с 10 до 22.