Рязанцам разъяснили порядок взаимодействия с коллекторами

- Advertisement -

В Управлении ФССП России по Рязанской области разъяснили порядок взаимодействия с коллекторскими организациями. Если вы или ваши родственники имеют кредитные обязательства, эта информация поможет избежать неприятных ситуаций и не стать жертвой недобросовестных коллекторов.

Общие нормы совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, закреплены Федеральным законом №230-ФЗ.

Судебные приставы советуют рязанцам при заключения кредитного договора (договора потребительского займа) сохраняйте свою копию договора, подписанные при оформлении и в течение трех лет после возврата долга. Храните все квитанции и расписки о погашении долга.

Также важно помнить, что представитель микрофинансовой или коллекторской компании может взаимодействовать с вашими родственниками или третьими лицами, если Вы давали на это письменное согласие (Вы могли подписать его, когда брали кредит или заем), а близкие не выразили несогласия.

Стоит отметить, что даже в этом случае ваши близкие и знакомые в любой момент могут отказаться от дальнейшего общения с кредитором или коллектором – даже устно, во время телефонного разговора.

Судебные приставы напоминают: если Вы хотите отозвать свое согласие на взаимодействие с третьими лицами, нужно направить кредитору или коллектору заявление: через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением либо личнопод расписку.

Ещё один совет от судебных приставов. Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, не должны нарушать права и интересы как Ваши, так и Ваших родственников, а также третьих лиц. Таким образом, представителю микрофинансовой, коллекторской компании разрешено:

Звонить Вам

— с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники;

— не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Кредитор (коллектор) обязательно должен представиться (назвать ФИО, наименование организации и кредитора, которого он представляет)

Отправлять вам телеграфные, текстовые и голосовые сообщения

— с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники;

— не чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Сообщения также должны содержать наименование кредитора и организации, которую представляет сотрудник, свое имя, номер контактного телефона и напоминание о просроченной задолженности.

Видеться с вами, но не более одного раза в неделю.

Кроме того, в договоре с кредитором могут быть прописаны и другие способы или частота взаимосвязи с коллектором, при этом, Вы всегда имеете право от них отказаться.

Важно также помнить, что при любых контактах с Вами или Вашими родственниками кредитору (коллектору) запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Также не допускается оказывать психологическое давление, использовать выражения, унижающие честь и достоинство, равно как не вводить в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств. Если кредитор (коллектор), по Вашему мнению, нарушает права, фиксируйте беседу (при помощи аудио- и видеотехники), а также точное время звонков, и обязательно обратитесь к своему оператору сотовой связи за детализацией звонков.

В этом случае, если коллекторы нарушают ваши права, вы имеете право обратиться к специалистам Управления ФССП России по Рязанской области по телефону: 8 (4912) 29-46-46.