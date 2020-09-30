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Новости РязаниОбщество

Рязанцам предлагают провести строевые выходные

7info7

Рязанцев приглашают к участию в онлайн-турнире «Строевые Выходные». Информация о мероприятии появилась на сайте регионального правительства.

Онлайн-турнир приурочили к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект ориентирован на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Его ключевая цель – создание условий для получения навыков первоначальной военной подготовки в обстановке, максимально приближенной к реальной, а также популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Турнир состоит из двух этапов – дистанционного и практического. В рамках первого из них участникам предстоит пройти двухнедельный курс, включающий в себя обучение на основе видеоматериалов и выполнение заданий разных уровней сложности по тематическим блокам: структура российской армии, физическое воспитание, первая доврачебная помощь и основы тактической медицины и т.д. Достижения конкурсантов будут освещаться на страницах проекта «Строевые Выходные» в социальных сетях Instagram, ВКонтакте. Молодые люди, успешно прошедшие обучение и выполнившие все задания дистанционного этапа, будут приглашены на практический этап проекта, который состоится в следующем году.

Подать заявку на участие в онлайн-турнире можно на официальном сайте строевыевыходные.рф до конца октября. Подробную информацию о старте дистанционного курса участники получат по электронной почте после прохождения регистрации.

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