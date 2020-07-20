Рязанцам предлагают подарить библиотеке книги о спорте

В Рязанской области в преддверии Всероссийского Дня физкультурника проходит акция «Подари книгу – развивай спорт!». В рамках акции рязанцы смогут подарить библиотеке книги, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Книги о спорте пополнят фонды библиотеки Центра спортивной подготовки. Ими смогут воспользоваться тренеры и их воспитанники, спортивные врачи и специалисты.

Подарить книги библиотеке могут все желающие. Участники акции получат специальные сертификаты. Всех, кто желает поделиться спортивной литературой для пополнения книжного фонда библиотеки, будут ждать вт.- чт. с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д. 21А.